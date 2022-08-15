Количество пропавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» достигло 19

В торговом центре «Сурмалу» продолжаются спасательно-поисковые работы и работы по тушению пожара. В результате поступающих звонков на номер горячей линии МЧС 911 количество пропавших регулярно меняется. В настоящее время пропавшими числятся 19 человек.

Как передает «Арменпресс», к именам 18 человек, числящимся пропавшими, прибавилось имя Мелине Талоян, 1997 года рождения. 6 человек погибли.

Дежурная группа отдела психологической поддержки на месте оказывает гражданам психологическую помощь. Психологическую поддержку можно получить, позвонив на номер горячей линии 911.

14 августа в 13:23 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу», расположенному по адресу улица Аршакуняц, 15, Ереван произошел взрыв и пожар, трехэтажное здание частично обрушилось.