Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

"Мы предложили России около миллиона (баррелей. — Прим. ред.), если она сможет отправлять больше, то это не проблема", — сказал он.

Министр добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны.

"Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", — добавил Азизи.

Делегация афганского Минпромторга, направленная правительством талибов, прибыла в Москву накануне. Переговоры с российскими коллегами запланированы на 15 и 16 августа. Как рассказал РИА Новости посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, речь пойдет о поставках нефти, зерна и подсолнечного масла.

Ровно год в результате наступления на правительственные силы отряды "Талибана"* вошли в Кабул и окончательно взяли Афганистан под контроль. Это произошло на фоне вывода из страны американских войск. Массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев продолжалась еще две недели, а в ночь на 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН c 2001 года.