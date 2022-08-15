Собаки кинологической группы под завалами ТЦ учуяли людей: пресс-секретарь МЧС

Собаки, задействованные в поисково-спасательных работах, под завалами торгового центра «Сурмалу» учуяли людей. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

«На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. Собаки нашли какие-то следы. Сейчас в этом районе ведутся работы, чтобы узнать, есть там живые люди или их нет. Дополнительная информация будет предоставлена через определенное время», - сообщил Айк Костанян.

Представитель МВД заверил, что сил спасательной службы достаточно для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 6 человек, 18 граждан числятся пропавшими. По данным Минздрава, в настоящее время в разных больницах проходят лечение 13 человек.