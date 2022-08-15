МИД Грузии выразил соболезнования родным погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Министерство иностранных дел Грузии в своем микроблоге в Twitter выразило соболезнование родным и близким погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», произошедшего 14 август, и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Известие о мощном взрыве в Ереване ошеломляют. Выражаем соболезнования родным и близким жертв трагедии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы в эту тяжелую минуту вместе с нашими армянскими друзьями», - как передает «Арменпресс» говорится в сообщении министерства.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. Погибли 6 человек, 15 граждан числятся пропавшими. В настоящее время в различных медицинских учреждениях проходит лечение 21 человек.