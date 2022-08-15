Армянский Красный Крест при необходимости будет готов увеличить число волонтеров- спасателей

Армянский Красный Крест с первых же минут после взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» был привлечен к поисково-спасательным работам. Исполнительный директор Армянского общества Красного Креста Анна Егиазарян, которая на месте происшествия следила за работой волонтеров, в беседе с «Арменпресс» заметила, что с первых же минут они присоединились к работам командой, состоящей из 90 человек.

«Армянское общество Красного Креста не могло остаться в стороне от такого бедствия. Будучи содействующей структурой в гуманитарной сфере, мы стремимся выполнять свою вспомогательную роль и быть рядом с населением нашей страны. С первой же минуты мы присоединились к работам командой, состоящей из 90 человек. Это - волонтеры-спасатели, волонтеры скорой помощи. Кроме того, работает большая команда психологов. В сотрудничестве со спасательной службой мы можем пополнить наш штат примерно 102 добровольцами-спасателями и оказать необходимую поддержку нашим соотечественникам», - сказала Анна Егиазарян.

После взрыва волонтеры Армянского Красного Креста оказали первую помощь 120 пострадавшим, 90 пострадавшим была оказана психологическая помощь. Работы продолжаются.

«Родственники погибших находятся в тяжелом психологическом состоянии. Как известно, есть и пропавшие, их еще ищут. Это трудный и сложный процесс, но наши команды готовы к этому», - сказала Анна Егиазарян.

В проведении поисково-спасательных работ, устранении завалов отряды Красного Креста, имеющие подготовку, вносят свой вклад и оказывают помощь спасательной службе МЧС.