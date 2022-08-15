Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч выразил соболезнования в связи с взрывом в ТЦ «Сурмалу»
13:45, 15 Август 2022
Спецпредставитель Турции в процессе нормализации отношений Армения-Турция Сердар Кылыч выразил соболезнования родным погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване и пожелал раненым скорейшего выздоровления.Как передает «Арменпресс», Сердар Кылыч выразил соболезнование в своем микроблоге в Twitter. «Выражаю искренние соболезнования семье погибшего (Сердар Кылыч сделал запись 14 августа, когда было известно только об одной жертве), желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии», - написал он.
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