Новая книга об общественно-политическом, военном деятеле, заслуженном геологе и педагоге

Издательство “Лимуш” выпустило в свет монографию доктора исторических наук, профессора Акоба Арутюняна “Перч Сергеевич Бошнагян: контуры военной, научной и общественно-политической деятельности или MEMENTO VIVERE” на армянском языке. Она посвящена одному из видных деятелей нашей научно-культурной и общественно-политической жизни. Три главы исследования разделены на восемь частей, где отражены значительные события жизни П.Бошнагяна.

Первая глава посвящена его учебе на геологическом факультете ЕГУ и, особенно, его роли, сыгранной в 390-ом и 526-ом полках 89-ой армянской Таманской дивизии в годы Великой Отечественной войны. Полковник Бошнагян был начальником штаба этих легендарных воинских формирований. Здесь автор кратко изложил также историю рода Бошнагянов.

Достойны внимания 2 и 3 главы монографии. Здесь оценен образ Бошнагяна-ученого и педагога. Автор справедливо считает его одним из основателей армянской геологической школы (начало основания геологической школы в Армении приходится только на 20-ые гг. 20-го века). Он был одним и первых, кто занимался проблемами водной и инженерной геологии. Исследователи особенно высоко ценят его геологические исследования, посвященные Сюнику. Знания П.Бошнагяна сыграли важную роль в области проектирования строительных работ после разрушительного Спитакского землетрясения 1988г. В его трудах значительное место отведено изучению речных долин селевых явлений и осадочных образований.

В годы работы в ЕГУ параллельно научно-педагогической работе он занимал ряд ответственных должностей (от проректора по хозяйственной работе до декана и заведующего кафедрой). Именно на годы его проректорства приходится строительство центрального корпуса, естественно-научных и гуманитарных факультетов ЕГУ.

Свою бурную деятелность он продолжил в Национальном Собрании Республики Армения второго созыва (1999-2003гг.). Достойны упоминания особенно его речи, посвященные геолого-природоохранным законодательным вопросам. Книга заканчивается подробными послесловиями на армянском, русском и английском языках. Опубликовано также пять приложений, которые относятся к другим знаменательным страницам жизни П.Бошнагяна. Посвящения-предисловия к этой книге написали генерал-лейтенант Микаел Григорян, декан факультета географии и геологии ЕГУ, кандидат геологических наук, доцент Марат Григорян и директор Центра российских исследований факуьлтета международных отношений ЕГУ, кандидат филологических наук, доцент, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. Представленный вниманию широкого круга читателей данный труд является второй книгой члена Евразийского экспертного клуба, профессора А.Арутюняна о видных представителях славного поколения, совершившего подвиг в Великой Отечественной войне.

Арам Сафарян