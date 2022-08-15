В результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в разных медицинских центрах лечение получают 13 пострадавших: Минздрав
13:22, 15 Август 2022
В результате взрыва, произошедшего в ТЦ «Сурмалу» в разных медицинских центрах лечение продолжают получать 13 пострадавших. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.
«В результате взрыва в торговом центре Сурмалу» лечение в разных центрах продолжают получать13 пострадавших.
Остальные госпитализированные были выписаны с положительной динамикой состояния.
Общее число поступивших в медицинские центры - 61 человек.6 человек погибло.
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