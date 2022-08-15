Очевидно, что о террористическом акте не может быть и речи : министр по ЧС о взрыве в ТЦ «Сурмалу»

Министерство по ЧС Армении вполне уверено, что взрыв в торговом центре «Сурмалу» не был террористическим актом. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам заявил министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян.

«Рассматривая кадры на момент взрыва, становится очевидным, что ни о каком теракте не может быть и речи, так как вначале становится видным какое-то возгорание, задымленность, и лишь потом происходит взрыв. Другими словами, был какой-то очаг огня, а затем он перекинулся на взрывчатые вещества. По данным МЧС, это соответствует действительности на 99%», - пояснил Памбухчян.

Касаясь сигналов тревоги о бомбах, заложенных в различных местах, последовавших за взрывом, Памбухчян подчеркнул, что все эти сигналы были ложными. Министр напомнил, что в последнее время такие сигналы участились, и все они бывают ложными.