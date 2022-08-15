Делегация Конгресса США посетила парламент Тайваня

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки (демократ, от штата Массачусетс) в понедельник посетила Законодательный юань (парламент) Тайваня. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Американские законодатели в закрытом для прессы режиме провели встречи в комитете по иностранным делам и обороне с депутатами от правящей партии и оппозиции. По данным агентства, на ней затрагивались вопросы о необходимости принятия Вашингтоном более четкой стратегии в отношении Тайваня, а также совместного отстаивания ценностей свободы и демократии.

Ожидается, что в Тайбэе членов Конгресса США также примет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. По некоторым сведениям, эта встреча уже состоялась, но официально о ней не сообщалось. В ходе визита американские законодатели пока не делали никаких заявлений для СМИ и всячески избегали внимания прессы. Делегация в воскресенье вечером прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, который заранее не анонсировался. В указанную группу входят пять членов Конгресса от Демократической и Республиканской партий.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива резко обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вооруженные силы Китая в ответ на это провели масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.