Китай начал учения близ Тайваня после визита на остров делегации из США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит военные учения близ территориальных вод и воздушного пространства Тайваня. Как передает Арменпресс, об этом сообщают в понедельник китайские СМИ.

В командовании Восточного военного округа НОАК, комментируя учения, указали, что предпримут все необходимые меры для "сохранения национального суверенитета, мира и стабильности в окрестностях Тайваньского пролива".

Накануне сообщалось, что делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань менее чем через две недели после поездки на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Поездка Пелоси вызвала резко негативную реакцию Пекина, считающего Тайвань своей территорией. С тех пор китайские военные стянули дополнительные силы к острову, провели там серию учений.