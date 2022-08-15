Под завалами в ТЦ «Сурмалу» все еще есть очаги огня: заместитель министра по ЧС

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РА Давид Амбарян представил подробности о работах, проводимых после взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Он сообщил журналистам, что под завалами до сих пор есть очаги огня, о чем свидетельствует наличие дыма. По его словам, они есть и на верхних этажах, и могут снова разгореться, если не проводить работы по охлаждению.

На вопрос, как долго продлятся работы на территории торгового центра, заместитель министра ответил, что не может назвать времени, необходимого для работы. «Пока все очаги полностью не остынут, мы не можем об этом говорить. Это займет некоторое время. Предстоит большая работа в направлении расчистки завалов и поисково-спасательных работ», - как передает «Арменпресс», сказал замминистра.

Он сообщил, что к работам привлечено 158 спасателей. Вечером 14 августа и в ночь на 15 августа в работах принимали участие и волонтеры. Давид Амбарян подчеркнул, что все волонтеры зафиксированы, имеются их данные, и в случае необходимости к ним снова обратятся за помощью.

Замминистра заверил, что реакция МЧС на взрыв была очень быстрой, проблем с ресурсами не было. «В частности, была необходимость в подъемных кранах, грузовиках, тракторах, что очень быстро было решено благодаря совместным усилиям мэрии Еревана, Министерства территориального управления и инфраструктуры и наших партнеров из других структур, никаких технических проблем не возникло. Были задействованы и автоцистерны мэрии Еревана», - добавил Амбарян.

На вопрос, был ли взрыв вызван горючими материалами, Амбарян ответил. «Ответ даст только профессиональное расследование, пока воздержимся от каких-либо оценок. Невооруженным глазом видно, что именно взрывчатые вещества могли стать одной из причин взрыва или ударной волны, или же основной причиной. На это ответит следствие. И на утро сегодняшнего дня в разных местах все еще продолжаются взрывы, что говорит о распространенности этих веществ».