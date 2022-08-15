Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности

Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник иранское посольство в РФ.

‍"Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба… бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности. Вчера по прилету в Москву делегация была встречена Послом Исламской Республики Иран в РФ господином Джалали", - говорится в сообщении дипмиссии.