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Посольство Китая в Армении выразило соболезнования семьям погибших и раненых в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Посольство Китая в Армении выразило соболезнования семьям погибших и раненых в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Посольство Китая в Армении выразило соболезнования семьям погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего в торговом центре «Сурмалу».

«Посольство Китая в Армении выражает глубокие соболезнования семьям погибших и раненых в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване», - говорится в сообщении посольства.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. Погибли 6 человек, 15 граждан числятся пропавшими. В настоящее время в различных медицинских учреждениях проходит лечение 21 человек.
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