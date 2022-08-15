Посольство Китая в Армении выразило соболезнования семьям погибших и раненых в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»
11:46, 15 Август 2022
Посольство Китая в Армении выразило соболезнования семьям погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего в торговом центре «Сурмалу».
«Посольство Китая в Армении выражает глубокие соболезнования семьям погибших и раненых в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване», - говорится в сообщении посольства.14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. Погибли 6 человек, 15 граждан числятся пропавшими. В настоящее время в различных медицинских учреждениях проходит лечение 21 человек.
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