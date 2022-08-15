Министр по ЧС выразил благодарность пожарным-спасателям за их работу в ТЦ «Сурмалу»

Министр по по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян выразил благодарность пожарным-спасателям за их работу в ТЦ «Сурмалу».

«Уже около суток пожарные-спасатели продолжают поисково-спасательные работы, а также работы по тушению пожара, прилагая при этом нечеловеческие усилия.

Рискуя собственной жизнью, они в очередной раз доказали, что в любое время они рядом с нашими гражданами. Хочу выразить им особую благодарность за их проделанную большую работу», - как сообщает «Арменпресс», написал министр на своей странице в Facebook.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. Погибли 6 человек, 15 граждан числятся пропавшими. В настоящее время в различных медицинских учреждениях проходит лечение 21 человек.