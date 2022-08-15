Иран планирует построить атомную опреснительную станцию в Бушере

Иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для работы опреснительного завода для морской воды. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье вечером иранский телеканал Press TV.

По информации губернатора провинции Бушер Ахмада Мохаммадизаде, начало фактической реализации проекта атомной опреснительной станции начнется в конце августа. В строительстве будет участвовать и Организация по атомной энергетике Ирана.

Как отмечает телеканал, АЭС в Бушере в текущем состоянии может производить около гигаватта электричества в час за счет работы одного реактора, находящегося в эксплуатации. На текущий момент это единственная функционирующая АЭС в Иране. Она построена при помощи российской стороны.

В 2014 году Россия и Иран подписали соглашение о строительстве еще двух энергоблоков в Бушере. Их, как отмечает Press TV, и планируется использовать в том числе для снабжения электричеством опреснительных установок. По плану они смогут производить до 150 тыс. куб. м пресной воды в сутки.