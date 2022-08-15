Центр поддержки инвестиций Армении и Институт зарубежных инвестиций Японии подписали Меморандум о взаимопонимании

Центр поддержки инвестиций Армении (Enterprise Armenia) и Институт зарубежных инвестиций Японии (Japan Institute for Overseas Investment) подписали Меморандум о взаимопонимании. В онлайн-церемонии подписания меморандума приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Армении в Японии Арег Ованнисян, директор Центра поддержки инвестиций Левон Оганесян, президент JOI Тошиюки Косуги, а также представители посольства Японии в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии.

Посол Арег Ованнисян выразил удовлетворение тем, что меморандум, инициированный посольством РА в Японии несколько месяцев назад, уже готов к подписанию. Он выразил надежду, что меморандум станет дополнительным инструментом расширения существующего между двумя странами сотрудничества в сфере инвестиций, укрепив положения Соглашения о либерализации, поощрении и защите инвестиций, действующего между Арменией и Японией с 2018 года, и способствуя реализации потенциала в этой сфере.

Стороны выразили готовность в ближайшее время разработать план действий и, помимо онлайн-встреч, организовать и взаимные визиты и встречи.