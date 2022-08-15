В эту тяжелую минуту армянский народ должен быть стойким: президент Арцаха выразил соболезнование

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян от имени народа Арцаха выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу».

«Трагический взрыв, произошедший в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, в результате которого есть погибшие, раненые и пропавшие, глубоко потряс всех нас. От имени народа Республики Арцах и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В эту тяжелую минуту армянский народ должен вооружиться стойкостью и оказать поддержку всем пострадавшим», - как сообщает « Арменпресс » написал Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.