Россия минимизировала использование долларов в экспортных оружейных сделках

Россия минимизировала расчеты в долларах США при реализации экспортных оружейных контрактов. Как передает Арменпресс, об этом заявил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Причиной этому он назвал масштабные санкции, наложенные "недружественными государствами" на ведущие российские оборонные предприятия и кредитные организации.