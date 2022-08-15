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Россия минимизировала использование долларов в экспортных оружейных сделках

Россия минимизировала использование долларов в экспортных оружейных сделках

Россия минимизировала расчеты в долларах США при реализации экспортных оружейных контрактов. Как передает Арменпресс, об этом заявил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Причиной этому он назвал масштабные санкции, наложенные "недружественными государствами" на ведущие российские оборонные предприятия и кредитные организации.

 


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