Россия минимизировала использование долларов в экспортных оружейных сделках
Россия минимизировала расчеты в долларах США при реализации экспортных оружейных контрактов. Как передает Арменпресс, об этом заявил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Причиной этому он назвал масштабные санкции, наложенные "недружественными государствами" на ведущие российские оборонные предприятия и кредитные организации.
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