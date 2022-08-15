В торговом центре «Сурмалу» спасатели вынесли из-под завалов 10 пострадавших, 6 погибших, 21 транспортное средство
10:25, 15 Август 2022
В подразделениях СС города Еревана и прилегающих областей несется усиленная служба. Продолжаются пожарно-поисковые работы. В работах по тушению пожара приняли участие 350 спасателей.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Айк Костанян.
Спасатели вынесли из-под завалов 10 пострадавших, 6 погибших, а также 21 транспортное средство. В работах участвуют около 150 волонтеров.
Сложность поисково-спасательных работ обусловлена масштабами обрушения и площадью возгорания.Фотографии Айка Манукяна
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