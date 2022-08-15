В результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в медицинских учреждениях лечение получают 21 пострадавших

В результате взрыва, произошедшего в торговом центре «Сурмалу», в столичных медицинских учреждениях получают лечение 21 пострадавших.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения РА сообщает, что состояние их здоровья оценивается врачами как средней тяжести. Остальные госпитализированные уже получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

По состоянию на 10:00 15 августа в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» погибли 6 человек, количество поступивших в медицинские учреждения - 61 человек.