Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю составило 5,5 млн, что на 0,6 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Как передает Арменпресс, об этом следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом снижается третью неделю подряд.

За семь дней из-за ковида умерли около 15 тыс. человек. На таком уровне смертность держится с конца июля.

Серьезное снижение заболеваемости отмечается в странах Европы, где в прошлом месяце она была самой высокой в мире. Так, в Германии показатели опустились втрое: если в середине июля там выявляли около 150 тыс. инфицированных в сутки, то сейчас менее 50 тыс. В Италии и во Франции снижение в пять и семь раз соответственно, до 20 тыс. заболевших в день.

Кроме того, темпы распространения инфекции резко пошли вниз в государствах Латинской Америки. Если в Мексике месяц назад регистрировали более 30 тыс. случаев ковида в сутки, в последние дни менее 15 тыс. В Перу снижение в 1,5 раза (до 8 тыс. инфицированных за 24 часа), в Колумбии - в 3,5 раза (до 1 тыс.).

Вдвое с конца прошлого месяца упала заболеваемость и в Австралии. Сейчас там ежедневно заболевают чуть более 20 тыс. жителей.

Резкий рост показателей отмечается в Азии. Например, в Южной Корее заболеваемость поднялась до максимума с апреля. В стране вновь регистрируют свыше 120 тыс. заразившихся.

В Японии значения превысили 240 тыс., что в 2,5 раза больше, чем в февральскую волну, и является максимумом для страны с начала пандемии.

Также новые вспышки отмечаются в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах.

Рост зафиксирован и в России, где заболеваемость ковидом достигла максимума с конца марта. Последние пять дней в стране выявляют более 20 тыс. инфицированных в сутки.

Резкий рост смертности из-за коронавируса отмечается в Японии, где в последние дни умирают более 200 человек. Однако выше всего она все еще в Штатах, где за неделю зарегистрировали 2,2 тыс. летальных исходов. В Бразилии это число составило 1,4 тыс.