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Премьер-министр посетил территорию торгового центра «Сурмалу»

Премьер-министр посетил территорию торгового центра «Сурмалу»

Премьер-министр Никол Пашинян побывал на месте взрыва, произошедшего 14 августа на территории ереванского торгового центра «Сурмалу». Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА.

Главу правительства сопровождали мэр Еревана Грачья Саркисян, министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухян, директор спасательной службы МЧС Армен Гаспарян, начальник Управления координации инспекционных органов Артур Асоян.

Премьер-министру представили ход поисково-спасательных работ и работ по тушению пожара.


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