Количество погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 6 человек

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» число погибших достигло 6 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. На данный момент есть 6 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются», - сказал он. Личность потерпевшего пока не установлена.

Ранее МЧС сообщало, что в результате взрыва погибли граждане Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян, Гаянэ Аветисян, личность одного человека не установлена.

По состоянию на 00:25 15 августа в пожарно-поисковых работах участвуют 185 спасателей, задействовано двадцать автоцистерн, двенадцать грузовиков, пять тракторов, три грузоподъемных крана и семь единиц дополнительной техники мэрии Еревана.

Пропавшие в результате взрыва на территории торгового центра:

Арам Айрапетян, 1981 г. р. Вардан Кочарян, 1960 г. р. Марат Шахбазян Сирарпи Хачатрян Мариам Хачатрян

Арут Гаракян Гагик Карапетян Артавазд Айрапетян Эрна Григорян, 1980 г. р.10. Грачья Саркисян, 1976 г. р. Вачаган Егоян, 2000 г. р. Ваник Амирханян Анаит Халатян Ксения Бадалян, 1981 г. р. Арам Арутюнян

16. Давид Михитарян