Количество погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 6 человек
В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» число погибших достигло 6 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.
«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. На данный момент есть 6 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются», - сказал он. Личность потерпевшего пока не установлена.
Ранее МЧС сообщало, что в результате взрыва погибли граждане Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян, Гаянэ Аветисян, личность одного человека не установлена.
По состоянию на 00:25 15 августа в пожарно-поисковых работах участвуют 185 спасателей, задействовано двадцать автоцистерн, двенадцать грузовиков, пять тракторов, три грузоподъемных крана и семь единиц дополнительной техники мэрии Еревана.
Пропавшие в результате взрыва на территории торгового центра:
- Арам Айрапетян, 1981 г. р.
- Вардан Кочарян, 1960 г. р.
- Марат Шахбазян
- Сирарпи Хачатрян
- Мариам Хачатрян
- Арут Гаракян
- Гагик Карапетян
- Артавазд Айрапетян
- Эрна Григорян, 1980 г. р.10.
- Грачья Саркисян, 1976 г. р.
- Вачаган Егоян, 2000 г. р.
- Ваник Амирханян
- Анаит Халатян
- Ксения Бадалян, 1981 г. р.
- Арам Арутюнян
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