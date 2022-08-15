Количество погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 5 человек

Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 5 человек, пропавшими без вести считаются 16 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

Погибшие - Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян, Гаянэ Аветисян, личность одного человека не установлена.

В тушении пожара и в поисковых работах участвуют 185 спасателей, задействованы двадцать водовозов мэрии Еревана, двенадцать грузовых машин, пять тракторов, три крана и семь единиц другой необходимой техники.

На место происшествия выехали и поисково-спасательные команды Ширака и Тавуша.

В преодолении последствий взрыва в торговом центре «Сурмалу» и выяснения обстоятельств происшествия Спасательной службе МЧС РА помощь оказывает и личный состав Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования