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Шесть человек, считавшихся пропавшими в результате взрыва, найдены живыми

Шесть человек, считавшихся пропавшими в результате взрыва, найдены живыми

Шесть человек, считавшихся пропавшими в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» обнаружены живыми. Как сообщает «Арменпресс», эту информацию подтвердил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

Ранее МЧС сообщало, что число граждан, считающихся пропавшими составляет 25 человек. Позже данные были обновлены. Сообщалось о 19 пропавших.
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