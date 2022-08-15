Шесть человек, считавшихся пропавшими в результате взрыва, найдены живыми

Шесть человек, считавшихся пропавшими в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» обнаружены живыми. Как сообщает «Арменпресс», эту информацию подтвердил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

Ранее МЧС сообщало, что число граждан, считающихся пропавшими составляет 25 человек. Позже данные были обновлены. Сообщалось о 19 пропавших.