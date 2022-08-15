Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в торговом центре «Сурмалу»

По факту взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» возбуждено уголовное дело. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Генеральная прокуратура РА.

Уголовное дело инициировано по признакам части 2 статьи 357 (нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иное тяжелое следствие) и части 2 статьи 358 (нарушение правил или требований хранения, учета, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иное тяжелое следствие) Уголовного кодекса Республики Армения.

«Сформирована следственная группа, принимаются меры для выяснения обстоятельств произошедшего и всех пострадавших. На данный момент причины взрыва пока не выяснены, предметом расследования будут все возможные версии.

Продолжаются работы по тушению пожара и спасательно-поисковые работы, по завершении которых и после принятия соответствующих мер безопасности, на месте будут проведены все необходимые следственные действия.

Прокуратура РА, а также орган предварительного следствия периодически будут сообщать информацию о состоянии на данный момент и о результатах осуществляемого расследования», - говорится в сообщении генпрокуратуры.