С глубокой болью в сердце следим за трагическими последствиями взрыва в торговом центре «Сурмалу»: Гарегин II
Католикос Всех Армян Гарегин II обратился с посланием в связи с взрывм в ереванском торговом центре «Сурмалу». Как передает «Арменпресс», в послании Гарегина II говорится:
«С глубокой болью в сердце мы следим за трагическими последствиями взрыва в торговом центре «Сурмалу». Со всей душой молимся о мире и спокойствии для душ пострадавших, просим от Святого Духа утешения для их родных и близких. Мы молимся о скорейшем выздоровлении всех раненых, желая Божией заботы и поддержки.
Да будет Всевышний помощником и хранителем нашей страны и народа».
14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.
По вызову сложности пожара «номер 2» на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов Спасательного управления города Еревана СС МЧС, автолестница, дежурные группы спасательного, кинологического, медицинского обеспечения, отдела организации противопожарных и спасательных работ оперативного управления Национального центра кризисного управления, дежурный психолог отдела психологической поддержки.
На место происшествия выехали еще четыре боевых расчета пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Ереван СС МЧС и одиннадцать боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательных управлений города Ереван и областей.
По предварительным данным, произошел взрыв с возгоранием: есть одна жертва и тридцать четыре пострадавших.
На месте происшествия находятся директор С/С, полковник С/С Армен Гаспарян, заместители министра по ЧС и директора С/С, руководящий состав МЧС и С/С.
Работы по тушению пожара проводятся на четырех участках: в работах задействованы четырнадцать водовозов, восемь грузовиков, три трактора и два крана мэрии Еревана.
Пострадавшие в результате взрыва доставлены в медцентры «Армения», «Шенгавит», «Сурб Аствацамайр», «Эребуни», «Измирлян» и в Больничный комплекс N1 «Гераци».
В работах по тушению пожара участвуют 50 спасателей и 155 пожарных-спасателей.
По состоянию на 18:00 выписаны 15 граждан, 40 получают стационарное лечение.
Спасатели освободили из-под завалов 10 пострадавших и два тела.
По положению на 22:15 количество погибших составляет 3 человека, личность двух установлена - Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян.
Согласно звонкам, поступившим на номер горячей линии 911 МЧС, пропавшими на территории торгового центра могут считаться следующие граждане:
- Арам Айрапетян, 1981 г. р.
- Вардан Кочарян, 1960 г. р.
- Марат Шахбазян
- Сирарпи Хачатрян
- Мариам Хачатрян
- Арут Гаракян
- Гагик Карапетян
- Артавазд Айрапетян
- Гаяне Аветисян, 1965 г. р.
- Эрна Григорян, 1980 г. р.
- Грачья Саркисян, 1976 г. р.
- Вачаган Егоян, 2000 г. р.
- Ваник Амирханян
- Джемма Назарян, 1960 г. р.
- Анаит Халатян
- Ксения Бадалян, 1981 г. р.
- Армен Торосян
- Анаит Ервандовна
- Арам Арутюнян
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