С глубокой болью в сердце следим за трагическими последствиями взрыва в торговом центре «Сурмалу»: Гарегин II

Католикос Всех Армян Гарегин II обратился с посланием в связи с взрывм в ереванском торговом центре «Сурмалу». Как передает «Арменпресс», в послании Гарегина II говорится:

«С глубокой болью в сердце мы следим за трагическими последствиями взрыва в торговом центре «Сурмалу». Со всей душой молимся о мире и спокойствии для душ пострадавших, просим от Святого Духа утешения для их родных и близких. Мы молимся о скорейшем выздоровлении всех раненых, желая Божией заботы и поддержки.

Да будет Всевышний помощником и хранителем нашей страны и народа».

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

По вызову сложности пожара «номер 2» на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов Спасательного управления города Еревана СС МЧС, автолестница, дежурные группы спасательного, кинологического, медицинского обеспечения, отдела организации противопожарных и спасательных работ оперативного управления Национального центра кризисного управления, дежурный психолог отдела психологической поддержки.

На место происшествия выехали еще четыре боевых расчета пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Ереван СС МЧС и одиннадцать боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательных управлений города Ереван и областей.

По предварительным данным, произошел взрыв с возгоранием: есть одна жертва и тридцать четыре пострадавших.

На месте происшествия находятся директор С/С, полковник С/С Армен Гаспарян, заместители министра по ЧС и директора С/С, руководящий состав МЧС и С/С.

Работы по тушению пожара проводятся на четырех участках: в работах задействованы четырнадцать водовозов, восемь грузовиков, три трактора и два крана мэрии Еревана.

Пострадавшие в результате взрыва доставлены в медцентры «Армения», «Шенгавит», «Сурб Аствацамайр», «Эребуни», «Измирлян» и в Больничный комплекс N1 «Гераци».

В работах по тушению пожара участвуют 50 спасателей и 155 пожарных-спасателей.

По состоянию на 18:00 выписаны 15 граждан, 40 получают стационарное лечение.

Спасатели освободили из-под завалов 10 пострадавших и два тела.

По положению на 22:15 количество погибших составляет 3 человека, личность двух установлена - Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян.

Согласно звонкам, поступившим на номер горячей линии 911 МЧС, пропавшими на территории торгового центра могут считаться следующие граждане:

Арам Айрапетян, 1981 г. р. Вардан Кочарян, 1960 г. р. Марат Шахбазян Сирарпи Хачатрян Мариам Хачатрян

Арут Гаракян Гагик Карапетян Артавазд Айрапетян Гаяне Аветисян, 1965 г. р. Эрна Григорян, 1980 г. р. Грачья Саркисян, 1976 г. р. Вачаган Егоян, 2000 г. р. Ваник Амирханян Джемма Назарян, 1960 г. р. Анаит Халатян Ксения Бадалян, 1981 г. р. Армен Торосян Анаит Ервандовна Арам Арутюнян

Если у вас есть какие-либо сведения о пропавших гражданах, пожалуйста, звоните на номер горячей линии 911.