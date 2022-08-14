В результате взрыва в Торговом центре «Сурмалу», по состоянию на 16:30, число граждан, переехавших в различные медицинские центры, достигло 51.

Как передает Арменпресс, по сообщению Минздрава РА, госпитализированные находятся в медицинских центрах «Армения», «Эребуни», «Университетская больница № 1», «Сурб Аствацамайр», «Шенгавит» и «Измирлян».

Есть 1 жертва (мужчина около 40 лет).

14 августа в 13:23 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

На место происшествия выехали по вызову «номер 2» сложности пожара 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарный отряд, спасательный отряд для проведения специальных работ и инструктор психологической службы Спасательной службы МЧС РА.

Объявлен вызов сложности пожара "№ 3". На место выехали еще 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

На место взрыва выехали на помощь еще одиннадцать боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательных управлений МЧС города Ереван и областей.

Работы по тушению пожара на месте происшествия возглавляет министр по ЧС Армен Памбухчян, здесь же находятся директор Спасательной службы, полковник Спасательной службы Армен Гаспарян, заместители министра по ЧС и директора Спасательной службы.

Работы по тушению пожара проводятся на четырех участках: в работах задействованы четырнадцать водоводов, восемь грузовиков и три трактора мэрии Еревана.

Поисковые работы продолжаются.