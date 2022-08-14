В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" 14 августа погиб один человек, пострадавших – тридцать четыре.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«14 августа в 13:23 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

На место происшествия выехали по вызову «номер 2» сложности пожара 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарный отряд, спасательный отряд для проведения специальных работ и инструктор психологической службы Спасательной службы МЧС РА.

Объявлен вызов сложности пожара "№ 3". На место выехали еще 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

На место взрыва выехали на помощь еще одиннадцать боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательных управлений МЧС города Ереван и областей.

По предварительным данным, произошел взрыв с возгоранием: есть одна жертва и 34 пострадавших.

Работы по тушению пожара на месте происшествия возглавляет министр ЧС Армен Памбухчян, здесь же находятся директор Спасательной службы МЧС РА, полковник Спасательной службы МЧС РА Армен Гаспарян, заместители министра ЧС РА и директора Спасательной службы.

Работы по тушению пожара проводятся на четырех участках: в работах задействованы четырнадцать водоводов, восемь грузовиков и три трактора мэрии Еревана.

Пострадавшие в результате взрыва были доставлены в МЦ «Армения», «Шенгавит», «Сурб Аствацамайр» и МЦ «Эребуни».

В подразделениях Спасательной службы города Ереван и прилегающих областей осуществляется усиленная служба", - говорится в сообщении.

По данным источника, информацию о госпитализированных пострадавших можно получить по горячей линии 911.