Взрыв в «Сурмалу»: есть 1 жертва и 20 пострадавших

В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу", по предварительным данным, есть одна жертва и двадцать пострадавших.

Данные постоянно меняются. Возможно, кроме машин скорой помощи, граждане также доставили пострадавших в больницы.

14 августа в 13:23 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

На место происшествия выехали по вызову «номер 2» сложности пожара 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарный отряд, спасательный отряд для проведения специальных работ и инструктор психологической службы Спасательной службы МЧС РА.

Объявлен вызов сложности пожара "№ 3". На место выехали еще 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.