Взрыв в ереванском торговом центре "Сурмалу"
14:07, 14 Август 2022
14 августа в 13:23 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.
На место происшествия выехали по вызову «номер 2» сложности пожара 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарные отряды, спасательный отряд для проведения специальных работ и инструктор психологической службы Спасательной службы МЧС РА.
По предварительным данным, произошел взрыв с возгоранием: есть пострадавшие.
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