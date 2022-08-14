Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август 2022

Взрыв в ереванском торговом центре "Сурмалу" 

Взрыв в ереванском торговом центре "Сурмалу" 

14 августа в 13:23 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

На место происшествия выехали по вызову «номер 2» сложности пожара 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарные отряды, спасательный отряд  для  проведения специальных работ  и инструктор психологической  службы Спасательной  службы  МЧС РА.

По предварительным данным, произошел взрыв с возгоранием: есть пострадавшие.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]