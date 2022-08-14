14 августа в 13:23 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

На место происшествия выехали по вызову «номер 2» сложности пожара 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарные отряды, спасательный отряд для проведения специальных работ и инструктор психологической службы Спасательной службы МЧС РА.

По предварительным данным, произошел взрыв с возгоранием: есть пострадавшие.