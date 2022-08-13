В Арцахе опровергают распространенную МО Азербайджана информацию о нарушении режима прекращения огня

Заявление Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Армии обороны нарушили режим прекращения огня, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.

Ранее в Министерстве обороны Республики Армения опровергли распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что якобы подразделения ВС РА на разных участках армяно-азербайджанской границы открыли огонь по азербайджанским позициям.