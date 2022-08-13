Еще два сухогруза с зерном отправились из Украины в Турцию

В рамках соглашения, заключенного при посредничестве ООН, 13 августа из украинского порта Черноморск вышли еще два судна с зерном. Таким образом, общее количество кораблей, отправившихся из Украины, достигло 16.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Министерства обороны Турции.

Судно Fulmar S с пшеницей вышло из украинского порта Черноморск. Судно с 12 тысячами тонн пшеницы зашло в турецкий порт Искендерун. Судно Toen под флагом Маршалловых островов вышло из того же порта и направилось в турецкий порт Текирдаг с 3000 тоннами семян подсолнечника.

В объявлении говорится, что 13 августа еще одно судно из Турции отправится в Украину для закупки зерна.

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что с начала августа морские порты Украины покинули 16 судов, на которых перевезено 450 тысяч тонн сельхозпродукции.

Соглашение, подписанное в июле Украиной, Россией, Турцией и ООН, позволило возобновить после 5-месячной паузы экспорт зерна из черноморских портов Украины. Экспорт зерна из Украины остановлен из-за российско-украинского конфликта.