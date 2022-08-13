В ереванском "Пюнике" — пополнение: к команде присоединился 32-летний сербский защитник Александр Милкович.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Милькович – воспитанник белградского «Партизана», в составе которого он 4 раза становился чемпионом Сербии и дважды выигрывал кубок.

Ранее он также выступал за сербские «Телеоптик», «Металал», португальскую «Брагу», хорватский «Сплит», российский «Амкар» и польскую «Медз Легницу».

В составе белградского «Партизана» Милкович выступал в Лиге чемпионов 2010/11, Лиге Европы 2012/13 и Лиге конференций 2021/22 на групповых этапах жеребьевки.

Сербский футболист провел 51 матч в Российской премьер-лиге в составе пермского «Амкара», а его трансферная стоимость за это время, по данным сайта Transfermarkt.com, оценивалась в 900 тысяч евро.

Милкович в свое время играл за сборную Сербии М19 и провел 5 матчей за молодежную сборную Сербии.

Отметим, что в течение сезона 2019/20 опытный защитник выступал за ереванский «Алашкерт», сыграв 13 матчей в Премьер-лиге Армении.

Последней командой Милковича стал «Партизан», в котором он принял участие в 13 матчах Сербской Суперлиги в прошлом сезоне, а также дошел с сербской командой до 1/16 финала Конференц-лиги.