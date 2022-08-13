Ситуация на границе относительно стабильна. В Армении опровергают информацию МО Азербайджана

Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что якобы подразделения ВС РА на разных участках армяно-азербайджанской границы открыли огонь по азербайджанским позициям, является очередной дезинформацией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.