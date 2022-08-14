Армянская Апостольская Святая церковь  отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы

Армянская Апостольская церковь в это воскресенье, 14 августа, празднует с большим вдохновением Успение Пресвятой Богородицы — четвертый из пяти Великих праздников Армянской Церкви и самый старый из семи праздников, посвященных Богоматери и Освящение винграда.

Этот праздник отмечается в воскресенье – около 15 августа, а на следующий день отмечается Мерелоц (поминание усопших).

По случаю праздника в Арменпресс состоялась беседа с духовным пастырем церкви Сурб Аствацацин Нор Норка Араратской патриаршей епархии иереем Ашотом Сафаряном. Слушайте интервью на подкасте.

Согласно преданию, Пресвятая Дева после распятия Иисуса Христа жила в Иерусалиме, под попечением Евангелиста Иоанна. Около 12 лет Богоматерь посещала могилу своего любимого Сына и непрерывно молилась. Во время одного из этих посещений ей явился архангел Гавриил и принес благую весть о ее успении на небеса. Богородица донесла эту весть своим родственникам и всем христианам, завещав, чтобы ее похоронили в Гефсимании. Незадолго до кончины Божьей Матери все апостолы, не сговариваясь между собой, собрались вместе в Ее Доме. Дева Мария завещала апостолу Иоанну отслужить Святую Литургию, чтобы в последний раз принять Св. Причастие. Пока апостолы плакали, Иоанн взял доску, отдал Богородице и попросил, чтобы та запечатлела на ней свой образ.

Богоматерь взяла доску, перекрестилась и положила на лицо, затем омочила слезами и попросила Бога, чтобы люди с помощью этой доски исцелялись от своих недугов и болезней. В третьем часу дня, когда апостолы окружили последнее ложе Богоматери, в Ее комнате вдруг засиял яркий Божественный свет и Сам Господь Иисус Христос сошел с неба в окружении ангелов и принял душу Своей Пресвятой Матери. Ее пречистое тело апостолы похоронили в пещере, закрыв вход в нее большим камнем. Конец земной жизни Богоматери Церковь называет «сном», а не «смертью», дабы сделать понятным ее перемещение на небеса.

Когда С. Богородица почила, душа ее вознеслась на небо, а тело, не меняется, оно благоухает, как благовонный ладан. Оно похоронено в Гефсиманском саду. И по сей день здесь находится Святой собор Богоматери и гробница, из которой она была преображена в небеса.

Освящение винограда

В День празднования Успения Пресвятой Богородицы после Святой Литургии совершается чин освящения винограда. Из всех плодов был выбран именно виноград, так как Сам Спаситель сравнивает Себя с виноградной лозой. «Я есмь лоза, а вы ветви (Ин. 15:5)», - говорит Господь наш Иисус Христос. Согласно Святому Писанию, первым чудом стало превращение воды в вино. Его Спаситель совершил по просьбе Богоматери на свадьбе в Кане Галилейской.

Во время чина освящается также весь урожай. В ходе молитвенного делания читается молитва Святого Нерсеса Шнорали, в которой он просит у Господа освятить сады и даровать отменный урожай.

Армянская Церковь питает глубокое уважение и почитание к Богоматери, подчеркивая Ее чистоту, дух беспримерного смирения, добродетельное поведение и преданность. А для армянской женщины Пресвятая Дева является воплощением добродетельной и преданной матери, хранительницей семейной святости.

Автор и ведущая — Татев Закарян

Фото — Айк Манукян