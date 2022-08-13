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Турецкое СМИ назвало возможную дату встречи Эрдогана и Байдена

Турецкое СМИ назвало возможную дату встречи Эрдогана и Байдена

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на анонимный источник.

"Переговоры о покупке Турцией F-16 идут давно. Во время возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена на саммите ООН в Нью-Йорке в следующем месяце этот вопрос будет в повестке дня", - говорится в публикации турецкой газеты.


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