ВОЗ дала новые названия вариантам заражения обезьяней оспой

Варианты вируса оспы обезьян начали обозначать по-новому, на смену названиям пришли римские цифры

Как передает Арменпресс, об этом стало известно из информации на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующее решение приняли эксперты международной организации. В связи с чем варианты оспы обезьян прекратят ассоциироваться у общественности с регионами Африки, в честь которых они были названы ранее.