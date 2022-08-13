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ВОЗ дала новые названия вариантам заражения обезьяней оспой

ВОЗ дала новые названия вариантам заражения обезьяней оспой

Варианты вируса оспы обезьян начали обозначать по-новому, на смену названиям пришли римские цифры

Как передает Арменпресс, об этом стало известно из информации на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующее решение приняли эксперты международной организации. В связи с чем варианты оспы обезьян прекратят ассоциироваться у общественности с регионами Африки, в честь которых они были названы ранее.


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