ВОЗ дала новые названия вариантам заражения обезьяней оспой
13:00, 13 Август 2022
Варианты вируса оспы обезьян начали обозначать по-новому, на смену названиям пришли римские цифры
Как передает Арменпресс, об этом стало известно из информации на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Соответствующее решение приняли эксперты международной организации. В связи с чем варианты оспы обезьян прекратят ассоциироваться у общественности с регионами Африки, в честь которых они были названы ранее.
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