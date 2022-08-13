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Налогоплательщики, активирующие возможности безналичной оплаты, не будут администрированы. КГД

Налогоплательщики, активирующие возможности безналичной оплаты, не будут администрированы. КГД

Комитет государственных доходов Армении распространил заявление об активации возможности приема безналичных платежей в кассе. 

Арменпресс "представляет заявление Комитета госдоходов РА.

"Комитет государственных доходов сообщает, что те налогоплательщики, которые обратились в коммерческий банк для активации возможности приема безналичных расчетов в кассе, независимо от формы обращения (бумажное заявление в отделении банка, через сайт банка или через "Электронная система отчетности") будут освобождены  от любого администрирования независимо от обстоятельств - активирована возможность безналичной оплаты в точке продажи или нет 

Банки предоставляют Комитету государственных доходов РА актуальную информацию о заявлениях, поданных на бумажном носителе и через веб-сайт банка".


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