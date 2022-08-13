Налогоплательщики, активирующие возможности безналичной оплаты, не будут администрированы. КГД

Комитет государственных доходов Армении распространил заявление об активации возможности приема безналичных платежей в кассе.

Арменпресс "представляет заявление Комитета госдоходов РА.

"Комитет государственных доходов сообщает, что те налогоплательщики, которые обратились в коммерческий банк для активации возможности приема безналичных расчетов в кассе, независимо от формы обращения (бумажное заявление в отделении банка, через сайт банка или через "Электронная система отчетности") будут освобождены от любого администрирования независимо от обстоятельств - активирована возможность безналичной оплаты в точке продажи или нет

Банки предоставляют Комитету государственных доходов РА актуальную информацию о заявлениях, поданных на бумажном носителе и через веб-сайт банка".