Тяжелоатлет Сережа Барсегян — чемпион Европы до 15 лет, Жора Григорян — вице- чемпион среди юниоров

На проходящем в Польше чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юношей и юношей до 15 лет Армения завоевала очередные медали.

Как передает Арменпресс, Сережа Барсегян, представитель Армении (вес 61 кг), установил два рекорда и был объявлен чемпионом на чемпионате Европы до 15 лет.

Барсегян завоевал золотую медаль с рекордным результатом 236 кг в двуборье. В рывковом упражнении он поднял 111-килограммовую штангу, что также является рекордом среди европейской молодежи до 15 лет, а в толчковом Барсегян удержал над головой 125-килограммовую штангу. Он также завоевал две малые золотые медали в индивидуальных упражнениях.

На параллельно проходящем молодежном чемпионате Европы 16-летний тяжелоатлет Жора Григорян стал серебряным призером с результатом 225 кг в двоеборье и поднялся на вторую ступень почетного помоста.

Григорян удержал над головой штангу в 100 кг в весовой категории 55 кг и завоевал малую бронзовую медаль, а с результатом 125 кг в упражнении толчок стал малым золотым призером.

Титул чемпиона в этой весовой категории завоевал представитель Румынии с результатом 225 в поединке на двоих, а представитель Грузии (221 кг) замкнул тройку призеров.

Ранее гюмрийские тяжелоатлеты Микаэл Чолакян и Александра Григорян стали чемпионами молодежного чемпионата Европы.

Чемпионат Европы среди юниоров и U15 завершится 17 августа.