Цены на цветные металлы - 12-08-22

ЛОНДОН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.41% и составила 2434.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.00% и составила 8091.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.68% и составила 2184.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.63% и составила 23036.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.82% и составила 25177.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.64% и составила 3589.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 33047.25 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 47455.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.