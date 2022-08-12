Готовы приложить все усилия, чтобы сделать следующий шаг в развитии: премьер наградил членов мужской сборной РА по шахма

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей завоевавшей серебряные медали на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде мужской сборной Армении: главного тренера Армана Пашикяна, капитана сборной Грачика Тавадяна, шахматистов Роберта Ованнисяна, Самвела Тер-Саакяна и Мануэля Петросяна. Шахматисты Грант Мелкумян и Габриел Саркисян на встрече не присутствовали, так как находятся за рубежом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, поздравляя членов национальной сборной с завоеванием серебряных медалей на Всемирной шахматной олимпиаде, премьер-министр отметил:

“Уважаемый господин Пашикян,

Уважаемые члены сборной Республики Армения по шахматам,



Прежде всего хочу поздравить всех нас и вас с очередным большим успехом сборной Армении по шахматам.

Конечно, сборная Армении по шахматам, пожалуй, самая титулованная команда в истории нашей страны: на Всемирной шахматной олимпиаде она трижды завоевывала золотую медаль, один раз серебряную, трижды бронзовую, а также одерживала победу в Командном чемпионате мира по шахматам, эти титулы можно перечислять очень долго.

Хочу лично поблагодарить Вас за проделанную работу и подчеркнуть тот факт, что в Стратегии трансформации Армении до 2050 года мы поставили цель, чтобы представитель Республики Армения завоевал титул индивидуального чемпиона мира по шахматам. Мы сформулировали это как стратегическую цель для Армении, и я хочу, чтобы вы знали, что мы, в том числе при вашей поддержке, по вашему совету или предложению, готовы принять необходимые меры для ее достижения.

Думаю, это действительно стратегическая цель для Армении, и для ее реализации необходимо проделать большую работу. То, что мы имеем сегодня, позволяет нам сделать следующий шаг в развитии, и для этого, конечно же, правительство и я лично, мы готовы приложить все усилия.

Хочу еще раз поздравить. Если вы заметили, я в первую очередь поздравляю нас, а не вас, но и вас поздравляю. Хочу поблагодарить вас за поистине великолепную работу”.

Никол Пашинян обменялся мыслями с представителями сборной Армении по шахматам о ходе 44-й Всемирной шахматной олимпиады, впечатлениях от турнира, а также о перспективах развития этого интеллектуального вида спорта в нашей стране.

Были обсуждены программы государственной поддержки, вопросы совершенствования шахматных школ в столице и областях, формирования новой инфраструктуры, поощрения деятельности спортсменов и тренеров и др. Премьер-министр подтвердил готовность правительства способствовать развитию отрасли в рамках своего инструментария и дал поручения ответственным лицам.

Затем состоялась церемония награждения.

За значительный вклад в сфере шахмат главный тренер мужской сборной Армении по шахматам Арман Пашикян награжден памятной медалью премьер-министра Республики Армения, капитан сборной Грачик Тавадян, шахматисты Роберт Ованнисян, Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян, Габриел Саркисян и Грант Мелкумян награждены благодарственными грамотами премьер-министра Республики Армения и памятными монетами, посвященными 30-летию Республики Армения. Премьер-министр Пашинян вручил высокие награды представителям мужской сборной Армении по шахматам.

Отмечается, что премьер-министр Пашинян вручил высокие награды представителям мужской сборной Армении по шахматам и еще раз похвалил их за то, что своими шахматными успехами они поддерживают высокий авторитет Армении на международных турнирах.