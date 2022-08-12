Азербайджанские хакеры атаковали греческую Greek City Times после публикации статьи о режиме Алиева

Сайт греческого издания Greek City Times подвергся нападению азербайджанских хакеров за публикацию в Азербайджане статьи о репрессиях в отношении независимых журналистов, которая очень не понравилась авторитарному режиму президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал посол РА в Греции Тигран Мкртчян, опубликовав пост журналиста Greek City Times Пола Антонопулоса в Twitter.

Пол Антонопулос написал в Twitter, что после публикации статьи под названием "Нападения на азербайджанских оппозиционных журналистов не ослабнут и в 2022 году" Greek City Times подверглась хакерской атаке со стороны азербайджанских хакеров в течение часа.

"Диктатор Алиев, который контролирует действия, недоволен", - написал Мкртчян.

Ранее греческое издание Greek City Times опубликовало развернутую статью о репрессиях в отношении независимых журналистов в Азербайджане. Журналист Greek City Times представил нападения на журналистов в 2022 году и их убийства за пределами Азербайджана.