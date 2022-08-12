ДТП у села Сарнакунк: состояние одного из пяти пострадавших крайне тяжелое

В Сюникский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 12 августа в 16:38 часов поступил звонок о том, что возле села Сарнакунк произошло ДТП: есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что на 24-ом километре автодороги Сисиан-Ереван столкнулись Nissan Pathfinder (водитель К. А., 1992 г. р.) и Volkswagen Touareg (водитель Р. Г., 1974 г. р.), последний перевернулся и скатился примерно на 5 м.

До прибытия спасателей водитель К. А. и пассажир А. А. (1984 г. р.) были госпитализированы в медицинский центр города Сисиан.

Спасатели водителя поднесли раненых к машине скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр города Сисиан, где врачи состояние здоровья К.А. оценили как крайне тяжелое, Р. Г., А. А. и К. Б. - средней тяжести, а Э. Г. -удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Спасатели обесточили автомобили.