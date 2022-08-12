Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август 2022

В Украине началось строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar

В Украине началось строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar

В Украине стартовало строительство турецкого завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Гендиректор Baykar Makine  сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]