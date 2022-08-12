В Украине началось строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar
В Украине стартовало строительство турецкого завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар.
Гендиректор Baykar Makine сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 20:37 Азербайджанские хакеры атаковали греческую Greek City Times после публикации статьи о режиме Алиева
- 19:28 В Украине началось строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar
- 18:09 Чемпионская игра - с серебряными медалями. Сборная Армении по шахматам завоевала право участвовать в ЧМ
- 17:54 ММФ «Симфонический Ереван» поспособствует формированию в столице более насыщенной культурной среды
- 17:45 Ашот Овакимян назначен Чрезвычайным и полномочным послом РА в Боснии и Герцеговине
- 17:43 Португалия и Испания пообещали создать газотранспортные связки с остальной Европой
- 17:39 Саносян предложил исполнительному директору Fly Arna рассмотреть возможности расширения географии полетов
- 17:33 Арег Ованнисян назначен Чрезвычайным и полномочным послом РА в Австралии
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-08-22
- 17:26 Азиатские индексы - 12-08-22
- 16:51 СМИ: Иран рассматривает предложения ЕС по ядерной сделке
- 15:51 Опрос показал, что 75% американцев не устраивает положение дел в США
- 15:42 Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем
- 15:14 Почти 2500 человек с ограниченными возможностями смогут пользоваться услугами личного помощника
- 14:56 Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз
- 14:52 Семь британских городов продолжат борьбу за право принять "Евровидение-2023"
- 14:29 Начинается IX Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов «Фреско»
- 14:20 Европейские страны пришли на помощь Франции в борьбе с природными пожарами
- 13:59 В России за сутки выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 21 марта
- 13:59 На границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка между контрабандистами и азербайджанскими пограничниками
- 13:55 Турецкое СМИ сообщило некоторые сведения о контактах Рубинян-Кылыч
- 13:54 СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам
- 13:14 Литва поддержала заявления G7 по Тайваню
- 13:14 В Арцахе столкнулись автомобили миротворческого контингента РФ и жителя Сарушена: скончались 4 женщины
- 13:11 Премьер Японии в четвертый раз привился от коронавируса
16:58, 09.08.2022
4575 просмотров С запуском нового коридора территория общины Аганус выйдет из-под контроля Азербайджана: Ханумян представил подробности
19:11, 05.08.2022
2736 просмотров Обсуждены вопросы эвакуации населения сел Агавно, Неркин Суса и Бердзора
12:50, 10.08.2022
2554 просмотров В СБ Арцаха сообщили причину посещения В. Баласаняна с российскими миротворцами и представителями Азербайджана Бердзора
12:26, 06.08.2022
2231 просмотров Количество заразившихся в России приближается к максимальному показателю за последние 3 месяца: COVID-19
11:15, 06.08.2022
2092 просмотров Конгрессмен США призвала госдепартамент привлечь к ответственности режим Алиева