В Украине началось строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar

В Украине стартовало строительство турецкого завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Гендиректор Baykar Makine сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства.