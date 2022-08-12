Чемпионская игра - с серебряными медалями. Сборная Армении по шахматам завоевала право участвовать в ЧМ

Мужская сборная Армении по шахматам завоевала право участвовать в командном чемпионате мира, завоевав второе место на 44-й Всемирной олимпиаде в Индии (FIDE Chess Olympiad 2022 – Chennai, India).

Как сообщает корреспондент Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Доме шахмат заявил старший тренер сборной Армении Арман Пашикян.

«Турнир был благоприятен для нас с самого начала. Мы выиграли первые 6 игр. Конечно, поначалу нам было немного тяжело выигрывать игры, но потом по ходу турнира дела у нас пошли лучше. Потом, когда мы сыграли вничью с США и обыграли сборную Индии, мы поняли, что есть очень хорошие шансы на победу в турнире. «К сожалению, мы проиграли узбекской команде, а потом набрали с узбеками равное количество очков, но с дополнительными очками они вышли вперед», — прокомментировал старший тренер команды.

На FIDE Chess Olympiad 2022, проходившей в индийском Ченнаи с 28 июля по 10 августа, мужская сборная Армении, разделив первое место с командой Узбекистана с 19 очками, по дополнительным показателям заняла второе место, завоевав серебряные медали олимпиады. При этом сборная Армении одержала больше всего побед на Олимпийских играх. Всего у нашей сборной было 9 побед, одна ничья против США и всего одно поражение - от сборной Узбекистана.

Говоря о впечатлениях, члены команды Армении, продемонстрировавшие блестящий результат на родине шахмат, признаются, что после победы в последнем матче, когда стало ясно, что они как минимум станут вице-чемпионами, у них не было особых эмоций.

Глава армянской делегации Грачик Тавадян добавил, что сборная Армении выступила так хорошо, показала такой хороший результат, что при таких результатах она должна была занять первое место с отрывом в несколько очков. Только Роберт Ованнисян набрал 8 очков из 11 возможных, а Габриэль Саргсян - игрок номер 1 команды, набрал 6,5 очков из 10 возможных.

Я работаю с командой с 2004 года, всегда выезжал на чемпионаты, и ни разу не было, чтобы команда заняла 2-е место с одним поражением и одной ничьей», — подчеркнул директор Дома шахмат.

По просьбе Арменпресс капитан команды Габриэль Саркисян рассказал о главном сопернике Армении на турнире - сборной Узбекистана, занявшей 1-е место, отметив, что, несмотря на распространенные в обществе шутливые комментарии, у сборной Узбекистана очень сильная команда, и для шахматного мира скорее сюрпризом было второе место Армении, а не победа Узбекистана.

Мужская сборная Армении по шахматам заняла второе место на 44-й Всемирной Олимпиаде.

В последнем, 11-м туре Всемирной Олимпиады в индийском Ченнаи сборная Армении встретилась со сборной Испании. Мануэль Петросян, Роберт Ованнисян и Грант Мелкумян завершили свои матчи в составе сборной Армении. Только Габриэль Саргсян праздновал победу. Армения-Испания: 2,5-1,5.

Узбеки выиграли одновременно проходящий матч Узбекистан-Нидерланды (2,5:1,5) и стали чемпионами Олимпиады.

Вторая команда из Индии завоевала бронзовую медаль.

В ходе Всемирной Олимпиады (FIDE Chess Olympiad 2022 – Chennai, India) сборная под руководством Армана Пашикяна одержала 9 побед, обыграв сборные Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Англии, Азербайджана, Индии (первая и вторая команды), Испании, матч с США завершился вничью и уступила сборной Узбекистана.

Корреспондент Арам Саркисян