Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-08-22

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 августа, курс доллара США сократился на 0.18 драмa и составил 405.91 драм. Курс евро сократился на 2.22 драмa и составил 417.56 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 6.66 драм. Курс британского фунта сократился на 3.42 драмa и составил 492.25 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 11.15 драмa и составила 23447.49 драм. Цена серебра выросла на 1.25 драмa и составила 268.05 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.