Опрос показал, что 75% американцев не устраивает положение дел в США

Около 75% американцев недовольны тем, как обстоят дела в США. Такоие данные следуют из социологического опроса, проведенного по заказу телеканала Fox News и опубликованного в четверг.

При этом в мае 2022 года доля недовольных составляла 67%, а в апреле 2021 года - по итогам первых 100 дней президентства Джо Байдена - она равнялась всего 53%. Состоянием дел в стране сейчас довольны лишь 24% американцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Действия Байдена на посту президента одобряют только 42% опрошенных, в то время как 58% не одобряют. Рейтинг американского лидера улучшился по сравнению с опросом, проводившимся месяц назад, в начале июля. Тогда об одобрении действий президента заявили только 40% участников исследования.

Большинство американцев также отрицательно оценивает деятельность Байдена и в определенных сферах. Так, недовольство его политикой по отношению к ситуации на Украине высказали 56%, положительно оценили его действия только 40%. Данные опроса не содержат уточнений, хотят ли его участники более жесткого или, наоборот, более мягкого курса в украинском вопросе. В целом внешнеполитический курс Белого дома отрицательно оценивают 59%, положительно - 38%. Недовольство политикой в сфере энергетики высказали 55%, положительную оценку ей дали только 41%.