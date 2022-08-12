Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе в результате визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси для наращивания военного присутствия в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это не только вопиющая и необоснованная провокация, но и политический фарс, обреченный на провал. Текущая ситуация в Тайваньском проливе по-прежнему неспокойна. Мы сохраняем бдительность, поскольку Соединенные Штаты могут воспользоваться этой проблемой, и увеличить военное присутствие в попытке создать еще более серьезный кризис", - сказал Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что "вероломство и преднамеренная провокация США в тайваньском вопросе могут только еще больше подорвать доверие к ним" со стороны Пекина и мирового сообщества.

Ван И добавил, что ряд политиков в других странах выступают за независимость острова и могут последовать примеру США. Власти этих государств "неверно оценивают ситуацию", что может привести к подрыву их отношений с Китаем, предупредил дипломат.